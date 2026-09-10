Festival Brésil en Mouvements : du 17 au 19 septembre 2026 au cinéma les 7 parnassiens Cinéma Les 7 Parnassiens Paris

Informations pratiques

21ème édition du BEM !

Depuis 2005, le festival Brésil en Mouvements, porté par l’association Autres Brésils, propose à Paris une programmation dédiée au cinéma documentaire brésilien et aux grandes questions qui traversent la société brésilienne contemporaine. Pour sa 22e édition, le festival invite le public à découvrir des films inédits et à rencontrer cinéastes, chercheur·euses, militant·es et représentant·es de la société civile venus du Brésil et de France.

Pendant trois jours, projections et débats exploreront notamment les enjeux de démocratie, de justice sociale, d’environnement et de défense des droits humains, en donnant une place particulière aux luttes des peuples autochtones, aux mouvements sociaux et aux résistances face aux violences et aux inégalités.

Le festival s’ouvrira avec Yanuni (2025), de Richard Ladkani, consacré au combat de la leader autochtone Juma Xipaia pour la protection de son territoire en Amazonie, en présence de l’écrivaine autochtone brésilienne Trudruá Dorrico.

La programmation se poursuivra avec Pas de soleil ici de Karol Maia, qui donne la parole aux travailleuses domestiques brésiliennes, puis avec une journée consacrée aux enjeux politiques à l’approche des élections brésiliennes de 2026. Un débat sur l’avenir de la démocratie brésilienne réunira notamment le chercheur Thomás Zicman de Barros, avant les projections de Pau d’Arco, d’Ana Aranha, sur la lutte pour la réforme agraire, et de Rio continue d’être belle, de Felipe Casanova, autour de la mémoire, des violences policières et de la résistance.

À travers cette programmation, Brésil en Mouvements propose un espace de découverte, de réflexion et de dialogue sur les réalités du Brésil contemporain, à travers des regards engagés et des voix qui font vivre ses luttes.

Au programme

Jeudi 17 septembre à 20h : ouverture du festival avec Yanuni de Richard Ladkani, consacré à la lutte des peuples autochtones pour la protection de l’Amazonie, suivie d’une rencontre avec l’écrivaine autochtone Trudruá Dorrico.

Vendredi 18 septembre à 19h30 : projection de Pas de soleil ici de Karol Maia, autour de la réalité et des luttes des travailleuses domestiques brésiliennes, suivie d’un échange avec la réalisatrice et Nellma Barreto, fondatrice de Femmes de la Résistance.

Samedi 19 septembre à 17h : débat « Élections 2026 : la démocratie brésilienne en sursis ? », avec le chercheur Thomás Zicman de Barros et la réalisatrice Ana Aranha.

Samedi 19 septembre à 19h : projections de Pau d’Arco d’Ana Aranha et Rio continue d’être belle de Felipe Casanova, suivies de rencontres avec les cinéastes.

Pendant le festival, le public pourra également découvrir des stands associatifs et culturels, ainsi que le BAR du BEM, ouvert 1h avant chaque séance : caipirinhas, saveurs brésiliennes et bonne ambiance au rendez-vous !

Les projections ont lieu au cinéma Les 7 Parnassiens, 98 boulevard du Montparnasse, 75014 Paris. Tarif : 10,50 € par séance.

Réservations sur : https://www.multicine.fr/evenements/79372-festival-bresil-en-mouvements-2026/

Pour découvrir la programmation complète et suivre les actualités du festival : Autres Brésils et Instagram @autres_bresils.

Porté par l’association Autres Brésils, le BEM est depuis 2005, un festival de référence en Europe pour le cinéma documentaire brésilien.

Du jeudi 17 septembre 2026 au samedi 19 septembre 2026 :

payant Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-17T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T01:59:59+02:00

Date(s) :

Cinéma Les 7 Parnassiens 98 Boulevard du Montparnasse 75014 Paris

https://www.autresbresils.net/La-Programmation-5341



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