Festival Canada Québec Attache ta tuque !!! Sur les pas des pionniers de la Nouvelle France. Copie Les Muséales Tourouvre au Perche

Festival Canada Québec Attache ta tuque !!! Sur les pas des pionniers de la Nouvelle France. Copie

Les Muséales 15 rue du Québec Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-27

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-27

Pour la cinquième année, la Communauté de communes des Hauts du Perche organise l’évènement Attache ta tuque en lien avec l’histoire de nos ancêtres qui sont partis peupler le Canada. Ce sera cette année l’occasion de fêter les 20 ans du site des Muséales. La Tuque en québécois veut dire le bonnet, autrement dit ça va décoiffer .

Ce projet est né d’une coopération entre les territoires des Hauts du Perche, de Marennes-Oléron et de Normandie Sur Eure (Verneuil-sur-Avre) qui ont souhaité se rassembler ce week-end de novembre pour fêter leur lien avec leurs cousins canadiens. Retrouvez toutes les animations (Concert, escape game, animations historiques, jeux, patinoire, ateliers créatif, lecture de conte …..) sur le programme à venir. .

Les Muséales 15 rue du Québec Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 55 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Canada Québec Attache ta tuque !!! Sur les pas des pionniers de la Nouvelle France. Copie

L’événement Festival Canada Québec Attache ta tuque !!! Sur les pas des pionniers de la Nouvelle France. Copie Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Touisme des Hauts du Perche