Festival CANTURA Hang-Art et église de Sère Esquièze-Sère
lundi 27 juillet 2026 · Hang-Art et église de Sère · Esquièze-Sère
Informations pratiques
Esquièze-Sère
Festival CANTURA
Hang-Art et église de Sère ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère Hautes-Pyrénées
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 20:30:00
fin : 2026-07-29 22:00:00
Date(s) :
2026-07-27
Festival de musique et spectacles.
Programme
– Lundi 27 à 20h30 au Hang-Art, De Berlin à Broadway avec Les Enjoleuses.
– Mardi 28 à 20h30 au Hang-Art, Lyrisme Franco-Allemand avec Le Duo Toy (musique de chambre).
– Mercredi 29 à 20h30 à l’église de Sère Flos de Spina.
Réservation au Hang-Art du mardi au samedi de 15h à 19h ou par téléphone.
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Hang-Art et église de Sère ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 73 44 54 10
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English :
Music and Performing Arts Festival.
Program:
– Monday, the 27th, at 8:30 p.m. at Hang-Art: From Berlin to Broadway with Les Enjoleuses.
– Tuesday, the 28th, at 8:30 p.m. at Hang-Art, “Franco-German Lyricism” with Le Duo Toy (chamber music).
– Wednesday, the 29th, at 8:30 p.m. at the Church of Sère: Flos de Spina.
Reservations can be made at Hang-Art Tuesday through Saturday from 3:00 p.m. to 7:00 p.m. or by phone.
L’événement Festival CANTURA Esquièze-Sère a été mis à jour le 2026-07-16 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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