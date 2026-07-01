Festival CANTURA Hang-Art et église de Sère Esquièze-Sère

Informations pratiques

Esquièze-Sère

Festival CANTURA

Hang-Art et église de Sère ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 20:30:00

fin : 2026-07-29 22:00:00

Date(s) :

2026-07-27

Festival de musique et spectacles.

Programme

– Lundi 27 à 20h30 au Hang-Art, De Berlin à Broadway avec Les Enjoleuses.

– Mardi 28 à 20h30 au Hang-Art, Lyrisme Franco-Allemand avec Le Duo Toy (musique de chambre).

– Mercredi 29 à 20h30 à l’église de Sère Flos de Spina.

Réservation au Hang-Art du mardi au samedi de 15h à 19h ou par téléphone.

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Hang-Art et église de Sère ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 73 44 54 10

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English :

Music and Performing Arts Festival.

Program:

– Monday, the 27th, at 8:30 p.m. at Hang-Art: From Berlin to Broadway with Les Enjoleuses.

– Tuesday, the 28th, at 8:30 p.m. at Hang-Art, “Franco-German Lyricism” with Le Duo Toy (chamber music).

– Wednesday, the 29th, at 8:30 p.m. at the Church of Sère: Flos de Spina.

Reservations can be made at Hang-Art Tuesday through Saturday from 3:00 p.m. to 7:00 p.m. or by phone.

L’événement Festival CANTURA Esquièze-Sère a été mis à jour le 2026-07-16 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65