Secrets de villages Sère libérez le Seigneur de Bigorre, prisonnier des Toys ! RDV devant l’église de Sère (en dessous du centre de loisirs) Esquièze-Sère
Secrets de villages Sère libérez le Seigneur de Bigorre, prisonnier des Toys ! RDV devant l’église de Sère (en dessous du centre de loisirs) Esquièze-Sère jeudi 30 juillet 2026.
Esquièze-Sère
Secrets de villages Sère libérez le Seigneur de Bigorre, prisonnier des Toys !
RDV devant l’église de Sère (en dessous du centre de loisirs) ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère Hautes-Pyrénées
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 17:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Visite-enquête familiale avec votre guide Brigitte, observez des indices de l’histoire, la signification et la symbolique de la construction, des décors et des objets de l’église. À vous de trouver la formule qui ouvrira la porte de sortie du Seigneur en toute quiétude !
Balade familiale et culturelle animée par une guide conférencière.
Réservation en ligne, dans les Offices de Tourisme des Vallées de Gavarnie ou à l’Office de Tourisme de Luz-Saint-Sauveur. .
RDV devant l’église de Sère (en dessous du centre de loisirs) ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 00 25
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English :
With your guide Brigitte, you’ll observe clues to the history, meaning and symbolism of the church’s construction, decor and objects. It’s up to you to find the formula that will open the door to the Lord’s quiet exit!
L’événement Secrets de villages Sère libérez le Seigneur de Bigorre, prisonnier des Toys ! Esquièze-Sère a été mis à jour le 2026-04-17 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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