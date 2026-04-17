Secrets de villages Esquièze traditions villageoises en Pays Toy au pied d’un château de légendes ! RDV devant l’office de tourisme de Luz-Saint-Sauveur Esquièze-Sère
Secrets de villages Esquièze traditions villageoises en Pays Toy au pied d’un château de légendes ! RDV devant l’office de tourisme de Luz-Saint-Sauveur Esquièze-Sère jeudi 23 juillet 2026.
Esquièze-Sère
Secrets de villages Esquièze traditions villageoises en Pays Toy au pied d’un château de légendes !
RDV devant l’office de tourisme de Luz-Saint-Sauveur ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère Hautes-Pyrénées
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 17:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Sur la rive droite du Bastan, décodez les traces d’un village montagnard moulins, fontaines et anecdotes, pierres sculptées jusqu’au superbe décor baroque de l’église St Nicolas.
Balade familiale et culturelle animée par une guide conférencière.
Réservation en ligne, dans les Offices de Tourisme des Vallées de Gavarnie ou à l’Office de Tourisme de Luz-Saint-Sauveur. .
RDV devant l’office de tourisme de Luz-Saint-Sauveur ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 00 25
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English :
On the right bank of the Bastan, decode the traces of a mountain village: mills, fountains and anecdotes, sculpted stones and the superb Baroque décor of St Nicolas church.
L’événement Secrets de villages Esquièze traditions villageoises en Pays Toy au pied d’un château de légendes ! Esquièze-Sère a été mis à jour le 2026-04-17 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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