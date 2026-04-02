La fête de la St Jean Église et esplanade des tennis (au-dessus de l’église) Esquièze-Sère
La fête de la St Jean Église et esplanade des tennis (au-dessus de l’église) Esquièze-Sère samedi 27 juin 2026.
Esquièze-Sère
La fête de la St Jean
Église et esplanade des tennis (au-dessus de l’église) ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 21:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27
Samedi 27 juin à 21h feu de la St Jean à l’esplanade des tennis (Sère) suivi d’un pot.
Dimanche 28 juin à 11h messe chantée par l’Orphéon à l’église de Sère.
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Église et esplanade des tennis (au-dessus de l’église) ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 81 72
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English :
Saturday June 27, 9pm: St John?s bonfire at the tennis courts (Sère) followed by a drink.
Sunday June 28 at 11am: mass sung by the Orphéon at Sère church.
L’événement La fête de la St Jean Esquièze-Sère a été mis à jour le 2026-04-02 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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