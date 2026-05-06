Dégustation de vins régionaux ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère

Esquièze-Sère

Dégustation de vins régionaux

ESQUIEZE-SERE Cave Cazaux Esquièze-Sère Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 09:30:00

fin : 2026-08-22 12:30:00

Date(s) :

2026-07-06

Tous les jours, une dégustation différente pour mettre en avant un vigneron ou un domaine. Ambiance chaleureuse garantie !

Des promotions seront proposées sur une sélection de produits (dans la limite des stocks disponibles et selon les domaines).

Dégustation ouverte à tous.

Consommation d’alcool interdite aux mineurs, ils peuvent accompagner leurs parents lors de l’animation sans consommer.

Accueil PMR possible.

Animation sans obligation d’achat.

L’alcool est dangereux pour la santé, boire avec modération. .

ESQUIEZE-SERE Cave Cazaux Esquièze-Sère 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 81 94

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English :

Every day, a different tasting to highlight a particular winemaker or estate. Warm atmosphere guaranteed!

L’événement Dégustation de vins régionaux Esquièze-Sère a été mis à jour le 2026-05-06 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65