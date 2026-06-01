Ateliers de dégustation de produits locaux tourtes, brioches, gâteaux ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère
Ateliers de dégustation de produits locaux tourtes, brioches, gâteaux ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère lundi 13 juillet 2026.
Esquièze-Sère
Ateliers de dégustation de produits locaux tourtes, brioches, gâteaux
ESQUIEZE-SERE Délices des Pyrénées Esquièze-Sère Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 16:00:00
fin : 2026-08-24 19:30:00
Date(s) :
2026-07-13
Tous les lundis, dégustation des tourtes, brioches et gâteaux des Saveurs des Pyrénées .
Tous les jours, dégustation de charcuterie et de fromage. .
ESQUIEZE-SERE Délices des Pyrénées Esquièze-Sère 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie
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English :
Every Monday, tastings of pies, brioches and cakes from Saveurs des Pyrénées .
L’événement Ateliers de dégustation de produits locaux tourtes, brioches, gâteaux Esquièze-Sère a été mis à jour le 2026-06-01 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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