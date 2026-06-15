Exposition de vélos historiques et authentiques, et de maillots de légende Salle municipale Esquièze-Sère jeudi 9 juillet 2026.

Esquièze-Sère

Exposition de vélos historiques et authentiques, et de maillots de légende

Salle municipale ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-07-12 19:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Exposition de vieux et authentiques vélos, et maillots de légende, qui évoqueront l’évolution du vélocipède jusqu’à la bicyclette de nos jours, soit plus d’un siècle d’innovations.

Programme

– Jeudi 9 juillet ouverture de l’expo de10h à 19h,

– Vendredi 10 juillet ouverture de l’expo de 10h à 20h + inauguration à 18h suivie d’un concert de la Toy’Zik,

– Samedi 11 juillet ouverture de 10h à 19h + stand maniabilité VTT de 15h à 19h,

– Dimanche 12 juillet ouverture de 9h à 18h + vide-greniers et foire aux livres de 9h à 18h.

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Salle municipale ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 81 72

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English :

Exhibition of old and authentic bicycles, and legendary jerseys, evoking the evolution from the velocipede to today?s bicycle, over a century of innovations.

Program

– Thursday, July 9: exhibition opens from 10 a.m. to 7 p.m,

– Friday, July 10: exhibition opens from 10am to 8pm + inauguration at 6pm, followed by a concert by Toy?Zik,

– Saturday, July 11: opening from 10am to 7pm + mountain bike handling stand from 3pm to 7pm,

– Sunday July 12: opening from 9am to 6pm + garage sale and book fair from 9am to 6pm.

L’événement Exposition de vélos historiques et authentiques, et de maillots de légende Esquièze-Sère a été mis à jour le 2026-06-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65