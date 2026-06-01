Ateliers de dégustation de produits locaux bières, génépi, gin et limoncello ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère vendredi 10 juillet 2026.

Esquièze-Sère

Ateliers de dégustation de produits locaux bières, génépi, gin et limoncello

ESQUIEZE-SERE Délices des Pyrénées Esquièze-Sère Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 16:00:00

fin : 2026-08-28 19:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Tous les vendredis, dégustation de bières, génépi, gin et limoncello de la Brasserie du Pays Toy .

Tous les jours, dégustation de charcuterie et de fromage. .

ESQUIEZE-SERE Délices des Pyrénées Esquièze-Sère 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

Every Friday, beer, genepi, gin and limoncello tastings from the Brasserie du Pays Toy .

L’événement Ateliers de dégustation de produits locaux bières, génépi, gin et limoncello Esquièze-Sère a été mis à jour le 2026-06-01 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65