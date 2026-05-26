Brocante, vide-greniers ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère
Brocante, vide-greniers ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère dimanche 12 juillet 2026.
Esquièze-Sère
Brocante, vide-greniers
ESQUIEZE-SERE Devant la mairie Esquièze-Sère Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 09:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Brocante, vide-greniers dans les rues d’Esquièze-Sère (devant la mairie). Le dernier jour de l’exposition du Tour de France (vieux maillots et vélos).
Pour un stand, renseignements par téléphone.
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ESQUIEZE-SERE Devant la mairie Esquièze-Sère 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 81 72 mairie.esquieze@wanadoo.fr
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English :
Brocante, garage sale in the streets of Esquièze-Sère (in front of the town hall). The last day of the Tour de France exhibition (old jerseys and bikes).
For more information, please call.
L’événement Brocante, vide-greniers Esquièze-Sère a été mis à jour le 2026-05-26 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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