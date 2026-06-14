Festival carrément Briand Place Aristide Briand Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-27 18:30 – 23:59

Gratuit : oui En famille, Adulte, Etudiant, Jeune Public, Senior, Tout public, Personne en situation de handicap

Festival Carrément Briand — 10e édition : dix ans de jazz gratuit à NantesJeudi 27 août 2026 · Place Aristide Briand, Nantes · 18h30 à minuit · Entrée libre Il est des festivals qui, au fil du temps, cessent d’être de simples événements pour devenir des repères. Carrément Briand est de ceux-là. Né en 2016 d’une initiative des commerçants du quartier Mercoeur-Lafayette, le festival a su grandir sans jamais perdre son âme : musique de qualité, entrée gratuite, convivialité au cœur de la ville. Pour sa 10e édition, la Place Aristide Briand accueille trois formations soigneusement sélectionnées :Three Generations Blues Band, lauréats du Tremplin Blues des RDV de l’Erdre, réunissent sur scène trois générations de musiciens autour d’un blues authentique et vivant.Flat Dogs Music entraîne le public dans ses compositions groovy aux saveurs voodoo-rock.Rewind clôt la soirée avec une relecture festive et intergénérationnelle des grands classiques. Cinq heures trente de live, environ 2 000 festivaliers, et une entrée 100 % gratuite. Un modèle rare, porté depuis dix ans par une communauté de commerçants et de bénévoles passionnés.À ne pas manquer pour cette édition anniversaire.

Place Aristide Briand Nantes 44000



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