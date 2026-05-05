Festival Carrément Caravane – 5 et 6 juin 2026, rue suzanne lacore, Nantes

Festival Carrément Caravane – 5 et 6 juin 2026 5 et 6 juin rue suzanne lacore Loire-Atlantique

Entrée à prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00

Le cortège de Carrément Caravane est de retour : spectacles de rue décalés, impertinents et participatifs en continu ; concerts pour danser et sens de la fête pour les fins de soirée !

Pour cette édition 2026, place à deux jours de folie, avec une programmation toujours surprenante et déjantée !

Des spectacles à vivre en caravane :

Cie Mic Mac – Collectif La Meute – Les Frères Scopitone

Des stands façon mini-attraction foraine :

Collectif TotosBlack –

Des shows dont vous serez les héros

Le Karaoké Superstar – Le Speed rencontring

Et ce n’est pas tout, la musique viendra envoûter vos oreilles avec la DIVAG-O-MOBIL (live), MAYOMI (live), EL MAOUT (live) et dj set d’Ago Gazo et de Bloody L

D’autres surprises vous attendent au fil du week-end : caravanes mystérieuses, jeux décalés et moments inattendus viendront rythmer ces deux jours hors du temps.

Le festival Carrément Caravane est organisé avec la complicité des habitant·es du quartier. Vous souhaitez rejoindre l’aventure ? Restez à l’affût nous publierons très prochainement les informations pour vous inscrire en tant que bénévole.

rue suzanne lacore caserne mellinet Nantes Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lagenerale-casernemellinet.fr/ »}]

CARRÉMENT CARAVANE, LE FESTIVAL DE RUE DE LA CASERNE MELLINET, REVIENT LES 5 et 6 JUIN ! culture festival