FESTIVAL CHANSONS D’ICI CHANSONS D’AILLEURS LA CAVE POÉSIE Toulouse
FESTIVAL CHANSONS D’ICI CHANSONS D’AILLEURS LA CAVE POÉSIE Toulouse mercredi 13 mai 2026.
Toulouse
FESTIVAL CHANSONS D’ICI CHANSONS D’AILLEURS
LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-13
Partez à la découverte du monde avec ce festival musical proposé à la Cave Poésie !
Voyagez de l’Algérie à l’Italie en passant par l’Amérique latine et la Géorgie.
Perdigola mèle l’Italie à l’Occitanie, Mathilde Lalle et Cinzia Minotti font vibrer des chants de mémoire et de résistance, réinventés sans cesse dans une atmosphère intime et chaleureuse.
Zoé Perret a vécu seize ans en Géorgie, où elle s’est imposée dans l’univers des polyphonies traditionnelles, de l’ensemble primé Ialoni au quartet Kimilia. De retour à Toulouse, elle fait vibrer ces héritages avec Dasta Avala.
Livia Giaffreda vous fait découvrir des mélodies dansantes, mêlant valse, fado ou tango.
Sa voix porte la poussière du désert et les prières murmurées dans le silence des plaines. Fethi Trab est un poète-musicien dont les racines plongent dans la terre aride et vibrante de l’Ouest algérien.
Retrouvez la programmation complète sur le site de la Cave Poésie. 10 .
LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 23 62 00 contact@cave-poesie.com
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English :
Discover the world with this musical festival at the Cave Poésie!
L’événement FESTIVAL CHANSONS D’ICI CHANSONS D’AILLEURS Toulouse a été mis à jour le 2026-04-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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