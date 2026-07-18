UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Festival Ciné-Voisin.es: Le Square Cristino Garcia se transforme en Persepolis ! Square Cristino Garcia Paris

samedi 1 août 2026 · Square Cristino Garcia · Paris

Festival Ciné-Voisin.es: Le Square Cristino Garcia se transforme en Persepolis ! Square Cristino Garcia Paris

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Lieu
Square Cristino Garcia
Adresse
Rue Benoit Frachon
Ville
75020 Paris
Département
Paris

Chaque soirée se déroule en 2 temps

  • À 20 h : Buffet participatif (apportez quelque chose à partager)
  • À 21 h 30 : Projection de PERSEPOLIS

À hauteur d’enfant puis de jeune femme, PERSEPOLIS raconte le parcours de Marjane entre l’Iran et l’Europe, entre liberté, identité et quête de soi. Avec son graphisme en noir et blanc devenu iconique, le film éclaire avec intelligence et humour l’histoire de l’Iran des années 1970 à 1990.
Le samedi 01 août 2026
de 20h00 à 23h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-01T23:00:00+02:00
fin : 2026-08-02T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-01T20:00:00+02:00_2026-08-01T23:30:00+02:00

Square Cristino Garcia Rue Benoit Frachon  75020 Paris
https://www.cine-voisins.fr/ contact@lafabriquedocumentaire.fr


Afficher la carte du lieu Square Cristino Garcia et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)