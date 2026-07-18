Festival Ciné-Voisin.es: Le Square Cristino Garcia se transforme en Persepolis ! Square Cristino Garcia Paris

Informations pratiques

Chaque soirée se déroule en 2 temps

À 20 h : Buffet participatif (apportez quelque chose à partager)

À 21 h 30 : Projection de PERSEPOLIS

À hauteur d’enfant puis de jeune femme, PERSEPOLIS raconte le parcours de Marjane entre l’Iran et l’Europe, entre liberté, identité et quête de soi. Avec son graphisme en noir et blanc devenu iconique, le film éclaire avec intelligence et humour l’histoire de l’Iran des années 1970 à 1990.

Le samedi 01 août 2026

de 20h00 à 23h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-01T23:00:00+02:00

fin : 2026-08-02T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-01T20:00:00+02:00_2026-08-01T23:30:00+02:00

Square Cristino Garcia Rue Benoit Frachon 75020 Paris

https://www.cine-voisins.fr/ contact@lafabriquedocumentaire.fr



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