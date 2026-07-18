Festival Ciné-Voisin.es: Le Square Cristino Garcia se transforme en Persepolis ! Square Cristino Garcia Paris
samedi 1 août 2026 · Square Cristino Garcia · Paris
Informations pratiques
Chaque soirée se déroule en 2 temps
- À 20 h : Buffet participatif (apportez quelque chose à partager)
- À 21 h 30 : Projection de PERSEPOLIS
À hauteur d’enfant puis de jeune femme, PERSEPOLIS raconte le parcours de Marjane entre l’Iran et l’Europe, entre liberté, identité et quête de soi. Avec son graphisme en noir et blanc devenu iconique, le film éclaire avec intelligence et humour l’histoire de l’Iran des années 1970 à 1990.
Le samedi 01 août 2026
de 20h00 à 23h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-01T23:00:00+02:00
fin : 2026-08-02T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-01T20:00:00+02:00_2026-08-01T23:30:00+02:00
Square Cristino Garcia Rue Benoit Frachon 75020 Paris
https://www.cine-voisins.fr/ contact@lafabriquedocumentaire.fr
Afficher la carte du lieu Square Cristino Garcia et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Rétrospective René Rietmeyer – 30 ans de création, ECC gallery, Paris 18 juillet 2026
- Ground Control Cup – Tournoi jeu vidéo FC 26 & Coupe du Monde live Ground Control Paris 18 juillet 2026
- Balade contée avec Esmé Planchon, La Roche (Plateau urbain), Paris 18 juillet 2026
- Atelier « Encre du vivant », 45 Rue Bichat, 75010 Paris, France, Paris 18 juillet 2026
- Atelier jardinage : Herbier – Récolter des plantes et les préparer au séchage, Jardin 21, Paris 18 juillet 2026