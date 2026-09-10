Festival Cinespaña 2026, Le Cratère, Toulouse
samedi 3 octobre 2026 · Le Cratère · Toulouse
Informations pratiques
Festival Cinespaña 2026 3 – 13 octobre Le Cratère Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T00:00:00+02:00 – 2026-10-03T23:59:59+02:00
Fin : 2026-10-13T00:00:00+02:00 – 2026-10-13T23:59:59+02:00
Du 3 au 13 octobre 2026, Le Cratère accueille une nouvelle édition de Cinespaña, le rendez-vous incontournable du cinéma espagnol et portugais.
Cette année, nous mettons à l’honneur le cinéaste Jonas Trueba, invité exceptionnel du festival. Du 3 au 27 octobre, découvrez une sélection de son œuvre, ponctuée d’une rencontre autour de La Reconquista le dimanche 4 octobre à 14h15, ainsi que les projections de Septembre sans attendre, Histoires de la bonne vallée, Eva en août et Venez voir.
Autour de ce moment consacré à Jonas Trueba, le festival déploie une programmation éclectique où se croisent fiction, documentaire, premiers longs métrages et œuvres de cinéastes reconnus, offrant un regard vivant sur les multiples visages du cinéma espagnol contemporain.
Nous vous souhaitons un excellent festival et de belles découvertes au Cratère !
Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/evenements/festival-cinespana-2026 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif
Du 3 au 13 octobre 2026, Le Cratère accueille une nouvelle édition de Cinespaña, le rendez-vous incontournable du cinéma espagnol et portugais. Cette année, nous mettons à l’honneur le cinéaste Jonas… Cinema Toulouse
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