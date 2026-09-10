Festival Cinespaña : Yrupe, Médiathèque José Cabanis – Grand Auditorium (niveau -1), Toulouse
jeudi 8 octobre 2026 · Médiathèque José Cabanis - Grand Auditorium (niveau -1) · Toulouse
Informations pratiques
Festival Cinespaña : Yrupe Jeudi 8 octobre, 18h00 Médiathèque José Cabanis – Grand Auditorium (niveau -1) Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T18:00:00+02:00 – 2026-10-08T19:30:00+02:00
Fin : 2026-10-08T18:00:00+02:00 – 2026-10-08T19:30:00+02:00
Jeudi 8 octobre – 18h
Prod. Catarina Boieiro – Mus. Mercedes Dansey, Tomás Fernández Bonilla – Son : Candela Sotos, Didio Pestana, Mercedes Dansey, Raul Díaz – Mont. Juan Carrano, Caterina Monzani
Prix José Maria Berzosa du Meilleur documentaire du 30e festival Cinespaña.
La plasticienne et cinéaste Candela Sotos part sur les traces de la mystérieuse plante aquatique amazonienne Yrupe qui ne fleurit qu’une seule fois par an. À travers un réseau de racines subaquatiques, le documentaire fait affleurer la figure oubliée de Guillermo Fernández-Zúñiga, biologiste et pionnier du cinéma scientifique espagnol.
Républicain, exilé en France puis en Argentine, Zúñiga a photographié et filmé les tranchées de la guerre civile, les camps de concentration du sud de la France, et l’Yrupe. Un voyage à travers les archives nationales et les histoires familiales, qui sont autant de couches d’images inachevées et de mémoires silencieuses.
Séance en présence de l’équipe du festival.
Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau –1)
Médiathèque José Cabanis – Grand Auditorium (niveau -1) 1 Allée Jacques Chaban-Delmas 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie
Candela Sotos – 2025 – 1h19 – Documentaire – Espagne
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