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AGENDA · Auch

Festival Circa Gaïa Parc du Couloumé Auch

dimanche 18 octobre 2026 · Parc du Couloumé · Auch

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Parc du Couloumé
Adresse
12 Rue du Professeur Ramon
Ville
32000 Auch
Département
Gers
Tarif
5 5 5

Auch

Festival Circa Gaïa

Parc du Couloumé 12 Rue du Professeur Ramon Auch Gers

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 16:30:00
fin : 2026-10-18 17:15:00

Date(s) :
2026-10-18

Venez vivre ce 39e festival du cirque actuel !
En salle, sous chapiteau ou dans l’espace public, une vingtaine de spectacles vous attendent, mettant à l’honneur compagnies, artistes et écoles de cirque français.es ou internationaux.ales !
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Parc du Couloumé 12 Rue du Professeur Ramon Auch 32000 Gers Occitanie +33 5 62 61 65 00  billetterie@circa.auch.fr

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English :

Come experience this 39th contemporary circus festival!
Whether in theaters, under the big top, or in public spaces, around twenty shows await you, showcasing French and international circus companies, artists, and schools!

L’événement Festival Circa Gaïa Auch a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Grand Auch Coeur de Gascogne

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