Exposition « Pérou précolombien – un autre regard sur le monde », Musée des Amériques, Auch

Informations pratiques

Exposition « Pérou précolombien – un autre regard sur le monde » 19 et 20 septembre Musée des Amériques Gers

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

L’exposition « Pérou précolombien : un autre regard sur le monde » est le fruit d’une étroite collaboration entre le Musée des Amériques-Auch et le Musée-Château d’Annecy, née il y a 70 ans, en 1955.

À cette date, le musée d’Auch recevait du musée d’Annecy le dépôt de près d’un millier de pièces d’archéologie préhispanique, venant enrichir le fonds déposé par Guillaume Pujos, initiateur de la section andine du musée.

Cette exposition propose de découvrir les significations, les usages, les sensibilités et les conceptions du monde de différentes cultures péruviennes avant l’arrivée des Européens. À une époque de plus en plus confrontée aux déséquilibres écologiques et climatiques, elle invite à porter un autre regard sur le monde.

Plus de 200 pièces sont présentées, provenant du Musée-Château d’Annecy, du musée d’Aquitaine, du muséum de Toulouse et, en grande majorité, du fonds du Musée des Amériques-Auch.

Un parcours enfant a également été imaginé pour l’exposition. Pour les enfants lecteurs, un livret-jeu est disponible à l’accueil du musée.

Musée des Amériques Rue Gilbert Bregail, 32000 Auch, France Auch 32000 Gers Occitanie 0562057479 https://www.ameriques-auch.fr https://www.facebook.com/ameriquesauch/;https://www.instagram.com/museedesameriquesauch/ Les parties les plus anciennes de l’église ne remontent pas au-delà du XVe siècle. Avant la fondation du couvent, en 1386, il existait déjà à cet emplacement une église hors les murs, dont il ne reste rien. De l’église du XVe siècle subsistent deux voûtes au nord et la chapelle de la Vierge au sud. L’édifice affecte un plan commun aux monuments de l’ordre, avec une seule rangée de piliers divisant l’édifice en deux nefs inégales dans lesquelles prenaient place les fidèles et les religieux. L’entrée de l’église est ornée de pilastres cannelés à chapiteaux corinthiens, soutenant un fronton triangulaire du XVIIe siècle. Un escalier descend dans la nef depuis cette porte surélevée. L’abside gothique a disparu. En 1643, la façade et la nef furent refaites par les architectes Jean et Pierre Castéra. Le cloître fut également reconstruit par leurs soins. En 1780, Jean-Jacques de Pommaret, prieur, fait construire la partie des bâtiments conventuels qui longe la rue et celle qui mène au Gers. En 1793, l’ancien clocher est démoli. Parking du quai Lissagaray à proximité (300m)

L’exposition « Pérou précolombien, un autre regard sur le monde » est le fruit d’une étroite et fructueuse collaboration entre le Musée des Amériques-Auch et le Musée-Château d’Annecy née il y a 70 …

©Musée des Amériques-Auch