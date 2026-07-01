Lectures au jardin – 3 ans et plus, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch
samedi 22 août 2026 · Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne · Auch
Informations pratiques
Lectures au jardin – 3 ans et plus Samedi 22 août, 10h30 Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Gers
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-22T10:30:00+02:00 – 2026-08-22T11:00:00+02:00
Fin : 2026-08-22T10:30:00+02:00 – 2026-08-22T11:00:00+02:00
Nous ouvrons exceptionnellement la terrasse de l’espace jeunesse de la médiathèque pour écouter de jolies histoires mises en parole par nos bibliothécaires ! À partir de 3 ans.
Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie
Rendez-vous sur la terrasse de l’espace jeunesse pour écouter de jolies histoires ! À partir de 3 ans.
À voir aussi à Auch (Gers)
- Projection jeunesse – Ariol, enfin les vacances !, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch 8 juillet 2026
- Projection jeunesse – Sur la piste du marsupilami, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch 22 juillet 2026
- Lectures au jardin au musée des amériques – 3 ans et plus, Musée des Amériques d’Auch, Auch 28 juillet 2026
- Visite ludique en podcast : « Les Mousquetaires du Roi », Musée du trésor de la cathédrâle, Auch 19 septembre 2026
- Visites flash des collections du musée des Amériques, Musée des Amériques, Auch 19 septembre 2026