Lectures au jardin – 3 ans et plus, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch

Informations pratiques

Lectures au jardin – 3 ans et plus Samedi 22 août, 10h30 Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Gers

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-22T10:30:00+02:00 – 2026-08-22T11:00:00+02:00

Fin : 2026-08-22T10:30:00+02:00 – 2026-08-22T11:00:00+02:00

Nous ouvrons exceptionnellement la terrasse de l’espace jeunesse de la médiathèque pour écouter de jolies histoires mises en parole par nos bibliothécaires ! À partir de 3 ans.

Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie

Rendez-vous sur la terrasse de l’espace jeunesse pour écouter de jolies histoires ! À partir de 3 ans.