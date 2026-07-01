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Lectures au jardin – 3 ans et plus, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch

samedi 22 août 2026 · Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne · Auch

Lectures au jardin – 3 ans et plus, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Lieu
Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne
Adresse
12 place Saluste du Bartas 32000 Auch
Ville
32000 Auch
Département
Gers
Tarif
Entrée libre

Lectures au jardin – 3 ans et plus Samedi 22 août, 10h30 Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Gers

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-22T10:30:00+02:00 – 2026-08-22T11:00:00+02:00
Fin : 2026-08-22T10:30:00+02:00 – 2026-08-22T11:00:00+02:00

Nous ouvrons exceptionnellement la terrasse de l’espace jeunesse de la médiathèque pour écouter de jolies histoires mises en parole par nos bibliothécaires ! À partir de 3 ans.

Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie
Rendez-vous sur la terrasse de l’espace jeunesse pour écouter de jolies histoires ! À partir de 3 ans.

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