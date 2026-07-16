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Atelier dessin manga : création de Yonkoma, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch

mercredi 26 août 2026 · Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne · Auch

Atelier dessin manga : création de Yonkoma, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Lieu
Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne
Adresse
12 place Saluste du Bartas 32000 Auch
Ville
32000 Auch
Département
Gers
Tarif
Sur inscription

Atelier dessin manga : création de Yonkoma Mercredi 26 août, 10h30 Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Gers

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-26T10:30:00+02:00 – 2026-08-26T12:30:00+02:00
Fin : 2026-08-26T10:30:00+02:00 – 2026-08-26T12:30:00+02:00

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Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie
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