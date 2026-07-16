Atelier dessin manga : création de Yonkoma, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch

Informations pratiques

Atelier dessin manga : création de Yonkoma Mercredi 26 août, 10h30 Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Gers

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-26T10:30:00+02:00 – 2026-08-26T12:30:00+02:00

Fin : 2026-08-26T10:30:00+02:00 – 2026-08-26T12:30:00+02:00

L’artiste Kuru est de retour pour t’aider à réaliser ton projet manga : grâce à elle tu vas pouvoir apprendre à débuter en manga, en créant un scénario, en réalisant un storyboard… Pas besoin de tes crayons et de ton papier, on fournit tout !

Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie

Viens créer ton Yonkoma (mini BD en 4 cases) avec Kuru !