Courses hippiques Hippodrome La Ribère Auch
lundi 17 août 2026 · Hippodrome La Ribère · Auch
Informations pratiques
Auch
Courses hippiques
Hippodrome La Ribère 27 rue Roger Salendro Auch Gers
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 14:30:00
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
Venez vivre l’émotion des courses de trot à l’Hippodrome de la Ribère à Auch. Assistez aux différentes épreuves dans une ambiance conviviale et profitez d’un agréable moment en famille ou entre amis.
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Hippodrome La Ribère 27 rue Roger Salendro Auch 32000 Gers Occitanie +33 5 62 05 07 10 stehiptrot.auch@orange.fr
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English :
Come experience the excitement of trotting races at the Hippodrome de la Rivière in Auch. Watch the various races in a friendly atmosphere and enjoy a pleasant time with family or friends.
L’événement Courses hippiques Auch a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Grand Auch Coeur de Gascogne
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