UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Auch

Courses hippiques Hippodrome La Ribère Auch

lundi 17 août 2026 · Hippodrome La Ribère · Auch

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Hippodrome La Ribère
Adresse
27 rue Roger Salendro
Ville
32000 Auch
Département
Gers
Tarif
6 6 6

Auch

Courses hippiques

Hippodrome La Ribère 27 rue Roger Salendro Auch Gers

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 14:30:00
fin : 2026-08-17

Date(s) :
2026-08-17

Venez vivre l’émotion des courses de trot à l’Hippodrome de la Ribère à Auch. Assistez aux différentes épreuves dans une ambiance conviviale et profitez d’un agréable moment en famille ou entre amis.
  .

Hippodrome La Ribère 27 rue Roger Salendro Auch 32000 Gers Occitanie +33 5 62 05 07 10  stehiptrot.auch@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come experience the excitement of trotting races at the Hippodrome de la Rivière in Auch. Watch the various races in a friendly atmosphere and enjoy a pleasant time with family or friends.

L’événement Courses hippiques Auch a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Grand Auch Coeur de Gascogne

À voir aussi à Auch (Gers)