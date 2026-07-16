Courses hippiques Hippodrome La Ribère Auch

Informations pratiques

Auch

Courses hippiques

Hippodrome La Ribère 27 rue Roger Salendro Auch Gers

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 14:30:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

Venez vivre l’émotion des courses de trot à l’Hippodrome de la Ribère à Auch. Assistez aux différentes épreuves dans une ambiance conviviale et profitez d’un agréable moment en famille ou entre amis.

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Hippodrome La Ribère 27 rue Roger Salendro Auch 32000 Gers Occitanie +33 5 62 05 07 10 stehiptrot.auch@orange.fr

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English :

Come experience the excitement of trotting races at the Hippodrome de la Rivière in Auch. Watch the various races in a friendly atmosphere and enjoy a pleasant time with family or friends.

L’événement Courses hippiques Auch a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Grand Auch Coeur de Gascogne