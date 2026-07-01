Projection jeunesse – Ferdinand, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch

Informations pratiques

Projection jeunesse – Ferdinand Mercredi 19 août, 10h30 Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Gers

Entrée libre (groupes : sur inscription)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-19T10:30:00+02:00 – 2026-08-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-19T10:30:00+02:00 – 2026-08-19T12:00:00+02:00

Les créateurs de L’Âge de glace et de Rio nous entraînent dans une nouvelle grande aventure ! Adapté d’un livre sorti en 1936, et d’un court métrage des studios Walt Disney de 1938 (Oscar du meilleur court métrage) , Ferdinand est l’histoire touchante d’un taureau pacifiste, né dans un élevage spécialisé dans les taureaux de corrida. Celui-ci est un amoureux des fleurs et, contrairement à ces congénères, il refuse de se battre. Rejeté par les siens, notre taureau saura faire de sa différence une véritable force.

durée : 1h45

Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 61 64 70 »}]

Ferdinand est un taureau au grand coeur. Victime de son imposante apparence, il se retrouve malencontreusement capturé et arraché à son village d’origine.

Walt Disney