Projection jeunesse – Ferdinand, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch
mercredi 19 août 2026 · Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne · Auch
Informations pratiques
Projection jeunesse – Ferdinand Mercredi 19 août, 10h30 Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Gers
Entrée libre (groupes : sur inscription)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-19T10:30:00+02:00 – 2026-08-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-19T10:30:00+02:00 – 2026-08-19T12:00:00+02:00
Les créateurs de L’Âge de glace et de Rio nous entraînent dans une nouvelle grande aventure ! Adapté d’un livre sorti en 1936, et d’un court métrage des studios Walt Disney de 1938 (Oscar du meilleur court métrage) , Ferdinand est l’histoire touchante d’un taureau pacifiste, né dans un élevage spécialisé dans les taureaux de corrida. Celui-ci est un amoureux des fleurs et, contrairement à ces congénères, il refuse de se battre. Rejeté par les siens, notre taureau saura faire de sa différence une véritable force.
durée : 1h45
Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 61 64 70 »}]
Ferdinand est un taureau au grand coeur. Victime de son imposante apparence, il se retrouve malencontreusement capturé et arraché à son village d’origine.
Walt Disney
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