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Projection jeunesse – Ferdinand, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch

mercredi 19 août 2026 · Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne · Auch

Projection jeunesse – Ferdinand, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Lieu
Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne
Adresse
12 place Saluste du Bartas 32000 Auch
Ville
32000 Auch
Département
Gers
Tarif
Entrée libre (groupes : sur inscription)

Projection jeunesse – Ferdinand Mercredi 19 août, 10h30 Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Gers

Entrée libre (groupes : sur inscription)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-19T10:30:00+02:00 – 2026-08-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-19T10:30:00+02:00 – 2026-08-19T12:00:00+02:00

Les créateurs de L’Âge de glace et de Rio nous entraînent dans une nouvelle grande aventure ! Adapté d’un livre sorti en 1936, et d’un court métrage des studios Walt Disney de 1938 (Oscar du meilleur court métrage) , Ferdinand est l’histoire touchante d’un taureau pacifiste, né dans un élevage spécialisé dans les taureaux de corrida. Celui-ci est un amoureux des fleurs et, contrairement à ces congénères, il refuse de se battre. Rejeté par les siens, notre taureau saura faire de sa différence une véritable force.
durée : 1h45

Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 61 64 70 »}]
Ferdinand est un taureau au grand coeur. Victime de son imposante apparence, il se retrouve malencontreusement capturé et arraché à son village d’origine.

Walt Disney

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