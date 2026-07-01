Visite de la Banque de France à Auch, Banque de France – Auch, Auch

Informations pratiques

Visite de la Banque de France à Auch Samedi 19 septembre, 09h00 Banque de France – Auch Gers

Gratuit. Réservation obligatoire pour la visite commentée et l’accès à nos locaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Venez visiter les nouveaux locaux de la Banque de France à Auch en famille ou entre amis !

Deux possibilités s’offrent à vous :

– une visite libre de la cour intérieure du bâtiment « Pierre Verte » (sans inscription) pour découvrir les missions de la Banque de France et poser toutes vos questions à nos équipes;

Pour les plus jeunes (ou les plus créatifs) : une fresque géante à colorier* !

– pour les plus curieux, une visite commentée à l’intérieur de nos locaux (sur inscription) lors de laquelle des thèmes d’actualités seront approfondis (euro numérique, finance vert, politique monétaire, etc.), des objets du patrimoine présentés. En bonus, une petite animation sur l’authentification des billets de banque sera proposée.

*(sous réserve des conditions météorologiques)

Banque de France – Auch 44 rue Victor Hugo, 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-de-la-banque-de-france-a-auch »}]

Venez visiter les nouveaux locaux de la Banque de France à Auch en famille ou entre amis !