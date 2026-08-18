Festival Circa Pain d’chien Chapiteau parc de la Boubée Auch
samedi 17 octobre 2026 · Chapiteau parc de la Boubée · Auch
Informations pratiques
Auch
Festival Circa Pain d’chien
Chapiteau parc de la Boubée 70 rue de la Boubée Auch Gers
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 18:30:00
fin : 2026-10-18 19:40:00
Date(s) :
2026-10-17 2026-10-18 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-22
Venez vivre ce 39e festival du cirque actuel !
En salle, sous chapiteau ou dans l’espace public, une vingtaine de spectacles vous attendent, mettant à l’honneur compagnies, artistes et écoles de cirque français.es ou internationaux.ales !
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Chapiteau parc de la Boubée 70 rue de la Boubée Auch 32000 Gers Occitanie +33 5 62 61 65 00 billetterie@circa.auch.fr
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English :
Come experience this 39th contemporary circus festival!
Whether in theaters, under the big top, or in public spaces, around twenty shows await you, showcasing French and international circus companies, artists, and schools!
L’événement Festival Circa Pain d’chien Auch a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Grand Auch Coeur de Gascogne
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