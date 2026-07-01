Festival Classic Metz’ival Concert Musique de chambre Alla Prima Temple Montigny-lès-Metz

Informations pratiques

Montigny-lès-Metz

Festival Classic Metz’ival Concert Musique de chambre Alla Prima

Temple 1 rue des Loges Montigny-lès-Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-18 20:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Fondé en 2021, le duo Alla Prima réunit le flûtiste Samuel Rueff et le harpiste Guillaume Gravelin autour d’une même passion pour la musique de chambre.

Leur complicité musicale nourrit une interprétation sensible et lumineuse d’un répertoire où la flûte et la harpe dialoguent avec une rare élégance.

Le programme invite à une promenade musicale entre évocations pastorales, influences folkloriques et impressionnisme français. Des paysages sonores inspirés de la nature aux harmonies raffinées du début du XXe siècle, les oeuvres de Claude Debussy, Jean Cras et de leurs contemporains révèlent toute la richesse de cette formation emblématique, à la fois délicate et profondément expressive.

Sonate pour flûte et harpe, Nino Rota

Danses roumaines, Béla Bartok

Suite en duo, Jean Cras

Prélude de la suite bergamasque, Claude Debussy

Entr’act, Jacques Ibert

avec Samuel Rueff, flûte

Guillaume Gravelin, harpeTout public

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Temple 1 rue des Loges Montigny-lès-Metz 57950 Moselle Grand Est

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English :

Founded in 2021, the duo Alla Prima brings together flutist Samuel Rueff and harpist Guillaume Gravelin, united by a shared passion for chamber music.

Their musical chemistry gives rise to a sensitive and luminous interpretation of a repertoire in which the flute and harp engage in a dialogue of rare elegance.

The program invites listeners on a musical journey through pastoral evocations, folk influences, and French Impressionism. From soundscapes inspired by nature to the refined harmonies of the early 20th century, the works of Claude Debussy, Jean Cras, and their contemporaries reveal the full richness of this iconic ensemble, which is both delicate and deeply expressive.

Sonata for Flute and Harp, Nino Rota

Romanian Dances, Béla Bartók

Duo Suite, Jean Cras

Prelude from the Bergamasque Suite, Claude Debussy

Entr’act, Jacques Ibert

featuring: Samuel Rueff, flute

Guillaume Gravelin, harp

L’événement Festival Classic Metz’ival Concert Musique de chambre Alla Prima Montigny-lès-Metz a été mis à jour le 2026-07-08 par AGENCE INSPIRE METZ