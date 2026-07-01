DÉCOUVERTE DE LA BANQUE DE FRANCE DE METZ, Banque de France Metz, Montigny-lès-Metz

Informations pratiques

DÉCOUVERTE DE LA BANQUE DE FRANCE DE METZ Samedi 19 septembre, 10h00 Banque de France Metz Moselle

Entrée libre EXCLUSIVEMENT sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

– visite de la succursale : son hall lumineux, ses bureaux et ses salles de réunion en boiserie, les anciennes salles fortes…

– ateliers autour du billet, de l’éducation financière (particuliers et entrepreneurs), de la politique monétaire (présence d’un expert)…

Ouverture exceptionnelle le samedi 19 septembre 2026.

Banque de France Metz 12 Avenue Robert Schuman 57000 Metz Montigny-lès-Metz 57950 Les Friches Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-de-la-succursale-de-la-banque-de-france-de-metz?_gl=1*1l8k8v3*_gcl_au*MTM2MzkwNTg3OS4xNzgxMjA3MDU4LjcxMjQzMjA4Ny4xNzgxMjA3MDczLjE3ODEyMDcwODg.*_ga*MjA1MzE5ODUyNC4xNzgxMjA3MDU4*_ga_39H9VBFX7G*czE3ODEyMDcwNTckbzEkZzEkdDE3ODEyMDc5MjckajQ1JGwwJGgxNTk4Njg2Nzkw »}]

– visite de la succursale, – ateliers autour du billet, de l’éducation financière (particuliers et entrepreneurs), de la politique monétaire (présence d’un expert)… histoire de Metz salles fortes

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