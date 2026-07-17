Découvrez la Banque de France de Metz, Banque de France, Montigny-lès-Metz

Informations pratiques

Découvrez la Banque de France de Metz Samedi 19 septembre, 10h00 Banque de France Moselle

Limité à 19 personnes – toutes les 30 minutes à partir de 10h00 jusqu’à 16h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite des locaux : grand hall lumineux, bureaux en boiserie, anciennes salles fortes.

Atelier-découverte du billet, authentification du billet, éducation financière, politique monétaire, inflation….

De nombreux experts seront à votre disposition.

Banque de France 12 Avenue Robert Schuman 57000 Metz Montigny-lès-Metz 57950 Les Friches Moselle Grand Est 0681444090 http://www.banque-france.fr [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-de-la-succursale-de-la-banque-de-france-de-metz?_gl=1*1l8k8v3*_gcl_au*MTM2MzkwNTg3OS4xNzgxMjA3MDU4LjcxMjQzMjA4Ny4xNzgxMjA3MDczLjE3ODEyMDcwODg.*_ga*MjA1MzE5ODUyNC4xNzgxMjA3MDU4*_ga_39H9VBFX7G*czE3ODEyMDcwNTckbzEkZzEkdDE3ODEyMDc5MjckajQ1JGwwJGgxNTk4Njg2Nzkw »}] Visite des locaux, ateliers de découverte du billet, jeux d’éducation financière Arrêt Mettis lignes A et B à proximité (Place de la République)

Visite des locaux : grand hall lumineux, bureaux en boiserie, anciennes salles fortes.

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