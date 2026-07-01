Visite guidée du Jardin Botanique de Metz, Jardin botanique, Montigny-lès-Metz

Informations pratiques

Visite guidée du Jardin Botanique de Metz Dimanche 20 septembre, 10h00 Jardin botanique Moselle

Groupe limité à 25 personnes.

Réservation obligatoire par mail tourisme@inspire-metz.com ou par téléphone au 03 87 39 00 00.

Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Au cœur du Jardin Botanique de Metz, la nature se révèle à la fois précieuse et vulnérable.

Plantes rares, espèces protégées et conservation de collections fragiles témoignent d’un patrimoine vivant.

Une exploration pour saisir ce qui doit être préservé… et ce qui est déjà menacé.

Jardin botanique 27 ter rue de Pont-à-Mousson, 57950 Montigny-lès-Metz Montigny-lès-Metz 57950 Les Friches Moselle Grand Est 03 87 55 54 00 Ce jardin botanique est un héritage de l’activité scientifique et naturaliste messine. Fondé en 1802 sur la colline Sainte-Croix, il a rassemblé, au cours des époques, diverses personnalités scientifiques passionnées par la botanique, comme Jean-Christophe Couthier, Gabriel Simon, M. Belhomme. Il est transféré à Montigny-lès-Metz en 1865, suite à l’acquisition par la ville de Metz du domaine Frescatelly.

L’activité scientifique du jardin connaît une période d’austérité sous l’occupation allemande, mais le Muséum de Paris l’aide à reconstituer certaines collections végétales. À partir des années 1960, la ville axe sa politique des jardins sur les promenades et le fleurissement. Le jardin botanique perd alors sa vocation scientifique.

La grande serre reste cependant un témoin du rayonnement messin. Construite en 1861 pour l’exposition universelle de la ville, elle a été entièrement brûlée, puis reconstruite sur le site de Montigny en 1898 par M. Wahn.

Au cœur du Jardin Botanique de Metz, la nature se révèle à la fois précieuse et vulnérable.

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