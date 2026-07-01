Venez découvrir la Banque de France à Metz, Banque de France, Montigny-lès-Metz

Informations pratiques

Venez découvrir la Banque de France à Metz Samedi 19 septembre, 10h00 Banque de France Moselle

Présentation d’une pièce d’identité valide obligatoire et inspection des sacs. Merci de vous présenter 15 min avant l’horaire indiqué sur votre billet, tout retard entraînera la perte de votre créneau sans garantie de report.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

A l’occasion des Journées Européennes du patrimoine, la Banque de France ouvre exceptionnellement sa succursale de Metz au public.

Participez à une visite guidée des locaux historiques suivie d’un temps d’échange sur l’histoire et les missions de cette institution bicentenaire avec celles et ceux qui la font vivre au quotidien.

Cet événement s’inscrit dans une démarche nationale de dialogue et de transparence, « Ensemble, dialoguons ! », afin de rendre plus clair les grands enjeux économiques et financiers, dans la continuité des vidéos « Ensemble, dialoguons » que vous pouvez visionner en replay via ce lien : https://www.banque-france.fr/fr/ensemble-dialoguons

Des stands thématiques et des ateliers vous seront proposés tout au long de la visite, animés par des agents Banque de France.

Banque de France 12 Avenue Robert Schuman 57000 Metz Montigny-lès-Metz 57950 Les Friches Moselle Grand Est 0681444090 http://www.banque-france.fr [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-de-la-succursale-de-la-banque-de-france-de-metz?_gl=1*1l8k8v3*_gcl_au*MTM2MzkwNTg3OS4xNzgxMjA3MDU4LjcxMjQzMjA4Ny4xNzgxMjA3MDczLjE3ODEyMDcwODg.*_ga*MjA1MzE5ODUyNC4xNzgxMjA3MDU4*_ga_39H9VBFX7G*czE3ODEyMDcwNTckbzEkZzEkdDE3ODEyMDc5MjckajQ1JGwwJGgxNTk4Njg2Nzkw »}] [{« link »: « https://www.banque-france.fr/fr/ensemble-dialoguons »}] Visite des locaux, ateliers de découverte du billet, jeux d’éducation financière Arrêt Mettis lignes A et B à proximité (Place de la République)

A l’occasion des Journées Européennes du patrimoine, la Banque de France ouvre exceptionnellement sa succursale de Metz au public. Participez à une visite guidée des locaux historiques suivie d’un et…

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