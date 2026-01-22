Festival Commedia dell’arte Rouen

Festival Commedia dell’arte

Métropole Rouen Normandie Rouen Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-02 20:00:00

fin : 2026-08-23

2026-08-02

Festival de théâtre en extérieur masques, escrime, acrobaties, humour, romance, chant et danses … tout est réunis pour vous emporter dans un tourbillon d’émotions !

Durant deux semaines, de nouveaux spectacles vous seront proposés dans cinq lieux différents. Tous en extérieur, sur un tréteau en bois, dans la plus pure tradition Italienne.

DATES & PROGRAMMATION 2026 À VENIR .

Métropole Rouen Normandie Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40

English : Festival Commedia dell’arte

