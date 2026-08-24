Informations pratiques

Kembs

FESTIVAL COMPLI’CITE Théâtre musical Ciné-Guinguette

Allée Eugène Moser Kembs Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2027-01-23 20:00:00

fin : 2027-01-23

Date(s) :

2027-01-23

Du cinéma…au théâtre. Une ouvreuse tout droit sortie d’un film d’époque, un pianiste loufoque… un spectateur imprévu et la séance déraille on traverse la toile, et soudain la réalité se mélange à la fiction. Le théâtre se transforme en joyeux studio de tournage où se rejouent avec humour, fantaisie et tendresse les plus grandes scènes des chefs-d’œuvre du 7ème art. Engueulades savoureuses, baisers passionnés, tout y est ! Ciné-Guinguette rend hommage au cinéma français dans une comédie romantique musicale, drôle et poétique… Moteur, ça swingue !

Théâtre musical par la cie Mademoiselle et Cie (Nice). Tout public à partir de 7 ans

Durée 1h10

De Sophie Chiara

Avec Nicolas Carré, Sophie Chiara et Serge Salacroup

Mise en scène Sophie Chiara avec la complicité de Lionel Sautet et Christian Guérin .

Allée Eugène Moser Kembs 68680 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 89 10 espacerhenan@kembs.alsace

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English :

L’événement FESTIVAL COMPLI’CITE Théâtre musical Ciné-Guinguette Kembs a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue