FESTIVAL COMPLI’CITE Théâtre musical Ciné-Guinguette Kembs
samedi 23 janvier 2027 · Kembs
Informations pratiques
Kembs
FESTIVAL COMPLI’CITE Théâtre musical Ciné-Guinguette
Allée Eugène Moser Kembs Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2027-01-23 20:00:00
fin : 2027-01-23
Date(s) :
2027-01-23
Du cinéma…au théâtre. Une ouvreuse tout droit sortie d’un film d’époque, un pianiste loufoque… un spectateur imprévu et la séance déraille on traverse la toile, et soudain la réalité se mélange à la fiction. Le théâtre se transforme en joyeux studio de tournage où se rejouent avec humour, fantaisie et tendresse les plus grandes scènes des chefs-d’œuvre du 7ème art. Engueulades savoureuses, baisers passionnés, tout y est ! Ciné-Guinguette rend hommage au cinéma français dans une comédie romantique musicale, drôle et poétique… Moteur, ça swingue !
Théâtre musical par la cie Mademoiselle et Cie (Nice). Tout public à partir de 7 ans
Durée 1h10
De Sophie Chiara
Avec Nicolas Carré, Sophie Chiara et Serge Salacroup
Mise en scène Sophie Chiara avec la complicité de Lionel Sautet et Christian Guérin .
Allée Eugène Moser Kembs 68680 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 89 10 espacerhenan@kembs.alsace
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English :
L’événement FESTIVAL COMPLI’CITE Théâtre musical Ciné-Guinguette Kembs a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue
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