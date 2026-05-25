Arsac

Festival Contes et Magie

Avenue de Ligondras Arsac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-05

Pendant treize jours, Arsac se transforme en un véritable village de rêve où contes, magie et imaginaire s’invitent à chaque coin de rue. Spectacles enchanteurs, artistes talentueux, moments de partage et surprises attendent petits et grands dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Entre récits merveilleux, éclats de rire, émotions et instants suspendus, le festival Contes et Magie promet une parenthèse hors du temps. Le temps d’un week-end ou d’une soirée, laissez-vous emporter par la magie et vivez une expérience unique au cœur d’Arsac. .

Avenue de Ligondras Arsac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 08 63 06

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English : Festival Contes et Magie

L’événement Festival Contes et Magie Arsac a été mis à jour le 2026-05-25 par Margaux Médoc Tourisme