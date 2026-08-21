Festival Contre-Temps Espace culturel Armorica Plouguerneau

Informations pratiques

Plouguerneau

Festival Contre-Temps

Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 18:30:00

fin : 2026-10-09 20:00:00

Date(s) :

2026-10-09

Atelier de Yoga-Danse avec la Cie Légendanse

Pour la deuxième année consécutive, le festival Contre-Temps fait étape à Plouguerneau aux côtés de Brest et Lesneven afin de mettre en lumière la richesse et la diversité de la création chorégraphique contemporaine.

À travers spectacles, rencontres, ateliers et projets en cours de création, le festival invite le public à découvrir des artistes aux univers variés, dont les œuvres questionnent les évolutions et transformations de notre société.

Dans ce cadre, la compagnie bretonne Légendanse propose un atelier de Yoga-Danse, une pratique originale imaginée par la chorégraphe Émilie Dhumérelle. À la croisée du yoga Vinyasa et de la danse contemporaine, cette discipline associe travail du souffle, conscience du corps, ancrage et fluidité du mouvement.

Au fil de l’atelier, les postures de yoga se transforment en gestes dansés, offrant une expérience à la fois apaisante, créative et accessible. Une belle occasion de découvrir le mouvement autrement et d’explorer le lien entre bien-être et expression artistique.

Dès 15 ans.

Gratuit sur réservation à contact@espace-armorica.fr .

Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 03 06 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival Contre-Temps Plouguerneau a été mis à jour le 2026-08-31 par OT PAYS DES ABERS