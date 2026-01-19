Festival Convivial’été Concerts à Montpollin Près de la mairie Baugé-en-Anjou

Festival Convivial’été Concerts à Montpollin

Près de la mairie Montpollin Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Concerts Convivial’été à Montpollin

La Mine de Léo (chanson françaises) et Matjé (musique tropicale)

Restauration et buvette sur place. .

Près de la mairie Montpollin Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 84 12 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Convivial?summer concerts in Montpollin

L’événement Festival Convivial’été Concerts à Montpollin Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de tourisme de l’Anjou Vert