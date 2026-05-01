Brive-la-Gaillarde

Festival Coquelicontes: Faim, faim (Médiathèque centre ville)

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Cette année ce sera Vi Indigaïa pour son spectacle »Faim, faim » le samedi 30 mai à 10h30 dans le grand hall.

Dès les premiers instants, tout le monde a faim, parfois sans fin. Qui mangera quoi ? Qui mangera qui ? Pour pimenter l’aventure, on ajoute une méchante gourmandise, un féroce goût de la vie, du sel, du sucre et beaucoup d’extravagance pour dévorer les obstacles.

Des images étonnantes se présentent mamelles merveilleuses d’une chèvre chinoise d’Afghanistan, courges géantes de Papa John d’Amérique, sirop de tentation de moines du Japon, ou mangues des Caraïbes bien trop fières…

Entrée gratuite à partir de 5 ans. .

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 50

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English :

L’événement Festival Coquelicontes: Faim, faim (Médiathèque centre ville) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-12 par Brive Tourisme