Festival Coquelicontes Le Baobab à plumes Salles des fêtes Corrèze

Corrèze

Festival Coquelicontes Le Baobab à plumes

Salles des fêtes Place de la Mairie Corrèze Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Durée 1 heure A partir de 6 ans Une petite graine curieuse parcourt le globe en sautant de plumage en plumage. Insatiable, elle écoute les histoires des humains, du vent, des oiseaux, et des entrailles de la terre. Elle veut être arbre mais aussi voler dans l’infini du ciel. C’est un voyage de la mythologie inuit, aux légendes irlandaises en passant par les traditions caraïbes. Des contes qui ont du coeur et de la malice pour faire grandir l’envie de réaliser ses rêves, même quand cela semble mal parti ! .

Salles des fêtes Place de la Mairie Corrèze 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 07 84 40

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English : Festival Coquelicontes Le Baobab à plumes

L’événement Festival Coquelicontes Le Baobab à plumes Corrèze a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze