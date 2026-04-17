Festival Couleurs urbaines Fabrication d’ojo de dios Pontarlier
Festival Couleurs urbaines Fabrication d’ojo de dios Pontarlier samedi 30 mai 2026.
Pontarlier
Festival Couleurs urbaines Fabrication d’ojo de dios
Médiathèque de Pontarlier Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 12:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Organisé par la Médiathèque de Pontarlier.
Dans le cadre du festival couleurs urbaines, venez fabriquer des ojo de dios ! Public familial. .
Médiathèque de Pontarlier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 mediatheque@ville-pontarlier.com
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English : Festival Couleurs urbaines Fabrication d’ojo de dios
L’événement Festival Couleurs urbaines Fabrication d’ojo de dios Pontarlier a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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