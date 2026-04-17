Pontarlier

Festival Couleurs urbaines Fabrication d’ojo de dios

Médiathèque de Pontarlier Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Organisé par la Médiathèque de Pontarlier.

Dans le cadre du festival couleurs urbaines, venez fabriquer des ojo de dios ! Public familial. .

Médiathèque de Pontarlier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 mediatheque@ville-pontarlier.com

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English : Festival Couleurs urbaines Fabrication d’ojo de dios

L’événement Festival Couleurs urbaines Fabrication d’ojo de dios Pontarlier a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS