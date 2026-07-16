Festival Coup de Parquet 2026 Bal traditionnel Irlandais CEILI Salle des fêtes Mamers
dimanche 1 novembre 2026 · Salle des fêtes · Mamers
Informations pratiques
Mamers
Festival Coup de Parquet 2026 Bal traditionnel Irlandais CEILI
Salle des fêtes Place Carnot Mamers Sarthe
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-01 14:30:00
fin : 2026-11-01 17:30:00
Date(s) :
2026-11-01
Journée de clôture joyeuse et festive !
Venez partager un après-midi convivial au rythme de la musique traditionnelle irlandaise lors d’un Ceili, le dimanche 1er novembre 2026 à la salle des fêtes.
À partir de 14h30, laissez-vous entraîner dans les danses collectives, accessibles à tous, que vous soyez débutant ou danseur confirmé. L’animation sera assurée par The Unlikely Ceili Band.
Tarifs
Plein tarif 14 €
Tarif réduit 12 €
Gratuit pour les moins de 14 ans
Une belle occasion de découvrir l’ambiance chaleureuse des bals irlandais et de partager un moment festif en famille ou entre amis ! .
Salle des fêtes Place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 assoparceque@yahoo.fr
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English :
Happy and festive closing day!
L’événement Festival Coup de Parquet 2026 Bal traditionnel Irlandais CEILI Mamers a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Maine Saosnois
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