Festival Coup de Parquet 2026 Bal traditionnel Irlandais CEILI Salle des fêtes Mamers

Informations pratiques

Mamers

Festival Coup de Parquet 2026 Bal traditionnel Irlandais CEILI

Salle des fêtes Place Carnot Mamers Sarthe

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-01 14:30:00

fin : 2026-11-01 17:30:00

Date(s) :

2026-11-01

Journée de clôture joyeuse et festive !

Venez partager un après-midi convivial au rythme de la musique traditionnelle irlandaise lors d’un Ceili, le dimanche 1er novembre 2026 à la salle des fêtes.

À partir de 14h30, laissez-vous entraîner dans les danses collectives, accessibles à tous, que vous soyez débutant ou danseur confirmé. L’animation sera assurée par The Unlikely Ceili Band.

Tarifs

Plein tarif 14 €

Tarif réduit 12 €

Gratuit pour les moins de 14 ans

Une belle occasion de découvrir l’ambiance chaleureuse des bals irlandais et de partager un moment festif en famille ou entre amis ! .

Salle des fêtes Place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 assoparceque@yahoo.fr

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English :

Happy and festive closing day!

L’événement Festival Coup de Parquet 2026 Bal traditionnel Irlandais CEILI Mamers a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Maine Saosnois