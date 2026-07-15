Festival Coup d’Parquet 12ème édition Salle des fêtes Mamers

Informations pratiques

Mamers

Festival Coup d’Parquet 12ème édition

Salle des fêtes Place Carnot Mamers Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-30

Toujours au programme musique et danses irlandaises et surtout sourires et bonne humeur !

Au programme de votre week-end

Concert irlandais, vendredi 30 Octobre 2026 dès 20H30 au théâtre, concert irlandais avec Taïla suivi d’une session irlandaise

16€/14€/gratuit -14 ans

Buvette et petite restauration sur place

Bal folk et fest-noz, samedi 31 Octobre 2026 dès 20H30 à la salle des fêtes

bal folk/Fest-noz suivi d’un boeuf musical avec En passant par Paris (folk) ; Dixit (BZH) ; Meunier Villeneuve Trio (folk) ; Duo Natalan en intermèdes

16€/14€/gratuit -14 ans

Buvette et petite restauration sur place

Ceili/Bal irlandais, dimanche 1er Novembre 2026 dès 14H30 à la salle des fêtes avec The Unlikely Ceili Band et calling

14€/12€/Gratuit -14 ans

Sessions irlandaises, tout le we du vendredi au dimanche dans les cafés de la ville La Rotonde chez Paulo, Brasserie Les Halles, salon de thé La Planque, Pub’ Mage Malte

(entrée libre place aux musiciens)

Billetterie disponible à l’office du tourisme de Mamers et sur HelloAsso à partir du 15 Juillet 2026. .

Salle des fêtes Place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

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English :

As always, the program features Irish music and dance—and above all, smiles and good cheer!

L’événement Festival Coup d’Parquet 12ème édition Mamers a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Maine Saosnois