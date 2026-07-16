Festival Coup d’Parquet 2026 Bal folk et fest-noz Salle des fêtes Mamers

Informations pratiques

Mamers

Festival Coup d’Parquet 2026 Bal folk et fest-noz

Salle des fêtes Place Carnot Mamers Sarthe

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 20:30:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Une programmation à ne pas manquer !

Préparez-vous à une soirée placée sous le signe de la danse et de la convivialité le samedi 31 octobre 2026 à partir de 20h30, à la salle des fêtes.

Au programme un bal folk / fest-noz animé par En passant par Paris, Dixit, Meunier Villeneuve Trio, avec des intermèdes assurés par le Duo Natalan. La soirée se poursuivra par un bœuf musical, ouvert au partage et à la bonne humeur.

Tarifs 16 € (plein tarif) 14 € (tarif réduit) Gratuit pour les moins de 14 ans.

Buvette et petite restauration sur place pour profiter pleinement de la soirée. .

Salle des fêtes Place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

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English :

A program not to be missed!

L’événement Festival Coup d’Parquet 2026 Bal folk et fest-noz Mamers a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Maine Saosnois