Festival Coup d’Parquet 2026 Concert irlandais avec Taïla Salle des fêtes Mamers

Informations pratiques

Mamers

Festival Coup d’Parquet 2026 Concert irlandais avec Taïla

Salle des fêtes Place Carnot Mamers Sarthe

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 20:30:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30

Une ouverture de festival haute en couleurs !

Plongez dans l’ambiance chaleureuse de l’Irlande le vendredi 30 octobre 2026 à partir de 20h30, au théâtre, à l’occasion d’une soirée exceptionnelle.

Laissez-vous emporter par le concert de Taïla, puis prolongez la magie avec une authentique session irlandaise, où convivialité sera au rendez-vous.

Tarifs 16 € (plein tarif) 14 € (tarif réduit) Gratuit pour les moins de 14 ans.

Buvette et petite restauration sur place pour profiter pleinement de la soirée. .

Salle des fêtes Place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

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English :

A colorful festival opening!

L’événement Festival Coup d’Parquet 2026 Concert irlandais avec Taïla Mamers a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Maine Saosnois