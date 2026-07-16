Festival Coup d’Parquet 2026 Concert irlandais avec Taïla Salle des fêtes Mamers
vendredi 30 octobre 2026 · Salle des fêtes · Mamers
Informations pratiques
Mamers
Festival Coup d’Parquet 2026 Concert irlandais avec Taïla
Salle des fêtes Place Carnot Mamers Sarthe
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 20:30:00
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-30
Une ouverture de festival haute en couleurs !
Plongez dans l’ambiance chaleureuse de l’Irlande le vendredi 30 octobre 2026 à partir de 20h30, au théâtre, à l’occasion d’une soirée exceptionnelle.
Laissez-vous emporter par le concert de Taïla, puis prolongez la magie avec une authentique session irlandaise, où convivialité sera au rendez-vous.
Tarifs 16 € (plein tarif) 14 € (tarif réduit) Gratuit pour les moins de 14 ans.
Buvette et petite restauration sur place pour profiter pleinement de la soirée. .
Salle des fêtes Place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63
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English :
A colorful festival opening!
L’événement Festival Coup d’Parquet 2026 Concert irlandais avec Taïla Mamers a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Maine Saosnois
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