Festival Dans les Jardins de William Christie Le Violon de Rameau Église Notre Dame de l’Assomption Saint-Jean-d’Hermine
jeudi 27 août 2026 · Église Notre Dame de l'Assomption · Sainte-Hermine
Informations pratiques
Saint-Jean-d’Hermine
Festival Dans les Jardins de William Christie Le Violon de Rameau
Église Notre Dame de l’Assomption 50 rue de l’église Sainte-Hermine Vendée
Tarif : 30 – 30 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 20:30:00
fin : 2026-08-27 21:30:00
Date(s) :
2026-08-27 2026-08-28
Concert de chambre avec William Christie (clavecin) et Théotime Langlois de Swarte (violon)
En 2024, William Christie et le violoniste virtuose Théotime Langlois de Swarte présentaient pour la première fois Le Violon de Rameau lors du Festival Dans les Jardins de William Christie. A la suite du succès rencontré et qui a donné lieu à un enregistrement à paraître chez harmonia mundi les deux artistes reprennent l’exploration de ce programme dont le public ne se lasse pas, sous le prisme d’un instrument cher au compositeur le violon.
A l’origine de ce concert se trouve un portrait de Jean-Philippe Rameau attribué à Joseph Aved, dans lequel le musicien, loin de son clavecin habituel, apparaît un violon à la main. Cette image inattendue devient le point de départ d’un parcours musical qui éclaire une facette plus intime et moins connue de l’univers de Rameau. Airs d’opéras, extraits de suites de danses et sonates de compositeurs et violonistes ayant côtoyé Rameau forment ainsi ce programme qui met en lumière le dialogue raffiné entre violon et clavecin. .
Église Notre Dame de l’Assomption 50 rue de l’église Saint-Jean-d’Hermine 85210 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 85 85 70
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English :
Chamber Music Concert with William Christie (harpsichord) and Th%E9otime Langlois de Swarte (violin)
L’événement Festival Dans les Jardins de William Christie Le Violon de Rameau Saint-Jean-d’Hermine a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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