Informations pratiques

Bessé-sur-Braye

Festival d’Arts Plastiques de Courtanvaux

Courtanvaux Bessé-sur-Braye Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 14:00:00

fin : 2026-08-23 18:30:00

Date(s) :

2026-07-14

Exposition estivale avec une quarantaines d’artistes répartis sur 3 quinzaines successives et 3 salles des communs du château de Courtanvaux

Entrée libre de 14h30 à 18h30 pour les 3 périodes de découverte d’œuvres et créations de peintres, sculpteurs, artisans d’art et photographes dont plusieurs sont présents chaque jour pour échanger avec les visiteurs (sauf lundi fermé pour l’exposition et le château).

Un livret à disposition rassemble la présentation de l’ensemble des artistes de la saison.

Vernissage le 1er jour de la saison, soit le 14 juillet 2026, à 18h .

Courtanvaux Bessé-sur-Braye 72310 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Summer exhibition featuring about forty artists spread over three consecutive two-week periods and three rooms in the outbuildings of the Château de Courtanvaux

L’événement Festival d’Arts Plastiques de Courtanvaux Bessé-sur-Braye a été mis à jour le 2026-06-29 par CDT72