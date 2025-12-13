La Caja misteriosa Festival Musique à Courtanvaux Château de Courtanvaux Bessé-sur-Braye

Bessé-sur-Braye

La Caja misteriosa Festival Musique à Courtanvaux

Château de Courtanvaux 1, lieu-dit Courtanvaux Bessé-sur-Braye Sarthe

Tarif : 19 – 19 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 21:00:00

fin : 2026-07-16 21:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Festival de Musique au Château de Courtanvaux et dans la vallée de la Braye

Créé en 2023 avec l’ambition de faire rayonner la musique pour tous au cœur de Bessé-sur-Braye et de son château, le Festival Musique à Courtanvaux poursuivra son développement lors de sa quatrième édition, qui se tiendra du 15 au 19 juillet 2026. Fidèle à son identité, le festival proposera cette année encore une programmation exigeante et accessible, mêlant chefs-d’œuvre du répertoire, jeunes talents et artistes confirmés, dans le cadre exceptionnel du Château de Courtanvaux et des lieux patrimoniaux qui l’entourent.

Laissez-vous emporter par le guitariste Franck LADOUCE, dans le cadre enchanteur du Château de Courtanvaux, pour un voyage musical en Amérique du Sud à travers différentes époques et styles.

Renseignements et réservations

06.67.10.90.69 musique.en.braye72@gmail.com

https://festival-musique-courtanvaux.fr/ .

Château de Courtanvaux 1, lieu-dit Courtanvaux Bessé-sur-Braye 72310 Sarthe Pays de la Loire +33 6 78 62 25 17 musique.en.braye72@gmail.com

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English :

Music Festival at Château de Courtanvaux and in the Braye Valley

L’événement La Caja misteriosa Festival Musique à Courtanvaux Bessé-sur-Braye a été mis à jour le 2026-06-25 par CDT72