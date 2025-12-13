La Caja misteriosa Festival Musique à Courtanvaux Château de Courtanvaux Bessé-sur-Braye
La Caja misteriosa Festival Musique à Courtanvaux Château de Courtanvaux Bessé-sur-Braye jeudi 16 juillet 2026.
Bessé-sur-Braye
La Caja misteriosa Festival Musique à Courtanvaux
Château de Courtanvaux 1, lieu-dit Courtanvaux Bessé-sur-Braye Sarthe
Tarif : 19 – 19 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 21:00:00
fin : 2026-07-16 21:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Festival de Musique au Château de Courtanvaux et dans la vallée de la Braye
Créé en 2023 avec l’ambition de faire rayonner la musique pour tous au cœur de Bessé-sur-Braye et de son château, le Festival Musique à Courtanvaux poursuivra son développement lors de sa quatrième édition, qui se tiendra du 15 au 19 juillet 2026. Fidèle à son identité, le festival proposera cette année encore une programmation exigeante et accessible, mêlant chefs-d’œuvre du répertoire, jeunes talents et artistes confirmés, dans le cadre exceptionnel du Château de Courtanvaux et des lieux patrimoniaux qui l’entourent.
Laissez-vous emporter par le guitariste Franck LADOUCE, dans le cadre enchanteur du Château de Courtanvaux, pour un voyage musical en Amérique du Sud à travers différentes époques et styles.
Renseignements et réservations
06.67.10.90.69 musique.en.braye72@gmail.com
https://festival-musique-courtanvaux.fr/ .
Château de Courtanvaux 1, lieu-dit Courtanvaux Bessé-sur-Braye 72310 Sarthe Pays de la Loire +33 6 78 62 25 17 musique.en.braye72@gmail.com
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English :
Music Festival at Château de Courtanvaux and in the Braye Valley
L’événement La Caja misteriosa Festival Musique à Courtanvaux Bessé-sur-Braye a été mis à jour le 2026-06-25 par CDT72
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