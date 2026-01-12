Festival d’Avignon 80e édition

Divers lieux Avignon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-04

Fondé en 1947 par Jean Vilar, le Festival d’Avignon est aujourd’hui l’une des plus importantes manifestations internationales du spectacle vivant contemporain. Depuis 79 ans, chaque été, Avignon se transforme en une ville-théâtre.

.

Divers lieux Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 27 66 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Avignon Festival 80th edition

Founded in 1947 by Jean Vilar, the Festival d’Avignon is now one of the biggest international theatre events featuring contemporary live performance. For 789years now, the city of Avignon turns into a thriving theatre city.

L’événement Festival d’Avignon 80e édition Avignon a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme Avignon Tourisme