Festival d’Avignon accueil à la journée jeunes & adultes

Avignon Vaucluse

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

par jour et par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-15

Vivre une journée au Festival d’Avignon avec les Cemea-CDJSA, c’est s’offrir un concentré d’expérience culturelle mêlant découverte du spectacle vivant, création collective et convivialité, dans un cadre participatif et chaleureux.

.

Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 73 18 95 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A day at the Festival d’Avignon with Cemea-CDJSA is a concentrated cultural experience combining the discovery of live performance, collective creation and conviviality, in a warm and participative setting.

L’événement Festival d’Avignon accueil à la journée jeunes & adultes Avignon a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme Avignon Tourisme