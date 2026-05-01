Festival de BD Bulles d’Armor Centre de Congrès Saint-Quay-Portrieux

Saint-Quay-Portrieux

Festival de BD Bulles d’Armor

Centre de Congrès 10 boulevard du Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Une cinquantaine d’auteurs de BD en dédicace dont Gradimir SMUDJA, invité d’honneur, qui a dessiné l’affiche de cette 6ème édition.

En présence également de Jean-Claude FOURNIER, Marion CHANCEREL, Coline CHEVIS, Laurent-Frédéric BOLLÉE, Giulio De Vita, Laure GUILLEBON, Hardoc (LEMAIRE), Bernardo MUNOZ…

Grande exposition de Gradimir SMUDJA avec la présentation en avant-première de planches originales de sa dernière BD l’exode du Louvre , concours scolaire.

Stands de 25 exposants (bouquinistes, éditeurs). Buvette sur place. Entrée libre. .

Centre de Congrès 10 boulevard du Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 58 67 57 49

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English :

L’événement Festival de BD Bulles d’Armor Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-05-05 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme