Le Noyer

[Festival de Boucard] Trail musical de Mikrokosmos

Le Noyer Cher

Tarif : 29 – 29 – EUR

29

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 19:00:00

fin : 2026-07-12 20:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Mikrokosmos est l’un des chœurs les plus originals, intrigant, étonnant qui soit.

Il crée des univers sonores singuliers, construit de véritables images théâtrales dans les œuvres qu’il commande et élève les effets de la musique jusqu’à en faire des œuvres d’Art totales.

Mikrokosmos va parcourir le Pays-Fort, le Sancerrois et le Val de Loire d’une église à découvrir à une autre les 10, 11 et 12 juillet dans un TRAIL digne des courses sancerroises.

Chaque jour seront donnés 3 concerts

– le matin à 11h et l’après-midi à 15h (concerts de 35mn environ) où Mikrokosmos mixera des formations en quatuor, octuor et grand chœur, autour d’un répertoire très varié, allant des Beatles aux musiques américaine, argentine, irlandaise et suédoise.

– le soir à 19h où Mikrokosmos donnera un programme 29 .

Le Noyer 18260 Cher Centre-Val de Loire

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English :

Mikrokosmos is one of the most original, intriguing and astonishing choirs around.

He creates singular worlds of sound, constructs theatrical images in the works he commissions, and elevates the effects of music to total works of art.

L’événement [Festival de Boucard] Trail musical de Mikrokosmos Le Noyer a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme du Grand Sancerrois