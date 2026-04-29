Festival de Chaillol Adama Le Noyer
Festival de Chaillol Adama Le Noyer samedi 25 juillet 2026.
Le Noyer
Festival de Chaillol Adama
église Le Noyer Hautes-Alpes
Tarif : 5 – 5 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 21:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Mayu Shviro & Nur Bar Goren Dans le murmure boisé des musiques azéries
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église Le Noyer 05500 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 20 10 39 communication@festivaldechaillol.com
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English :
Mayu Shviro & Nur Bar Goren In the woody murmur of Azeri music
L’événement Festival de Chaillol Adama Le Noyer a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme du Champsaur Valgaudemar